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بوتين يلتقي "عبد العال" خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بروسيا

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مصراوي Masrawy

بوتين يلتقي "عبد العال" خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بروسيا

10:19 م السبت 14 أكتوبر 2017

بوتين وعبد العال

كتب – أحمد علي:

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ في إطار مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليًا في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وكان الدكتور رئيس مجلس النواب قد التقى، اليوم السبت، ميخائيل مياسنيكوفيتش رئيس المجلس الوطني لجمهورية بيلاروسيا.

واستهل الدكتور علي عبد العال اللقاء بالترحيب بميخائيل مياسنيكوفيتش، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين، في ضوء ما تشهده تلك العلاقات من تنامى ملحوظ تجلى فى الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس جمهورية بيلاروسيا إلى يناير الماضي.

وأكد على أهمية العمل على تعزيز سبل التعاون في كافة المجالات خاصة المجال التجاري بين البلدين من خلال دفع نتائج الجولة الرابعة للجنة المشتركة للتجارة بين مصر وبيلاروسيا والتي كانت فى بيلاروسيا مايو الماضى.

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