بالصور.. نجوم الرياضة والفن يوقعون على استمارة حملة "علشان تبنيها"
بالصور.. نجوم الرياضة والفن يوقعون على استمارة حملة "علشان تبنيها"
10:15 م السبت 14 أكتوبر 2017
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القاهرة - مصراوي:
وقع عدد من الرياضيين ونجوم الفن، على استمارة حملة "علشان تبنيها"؛ لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.
ونشرت صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، صورًا للكابتن مجدي عبد الغني، وهاني رمزي، وباسم مرسي، أثناء توقيعهم على الاستمارة.
كما وقعت الفنانة وفاء عامر، والفنانة نسرين أمين، والفنان أكرم حسني على استمارة الحملة؛ لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية.
يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 120 نائبا برلمانيا، والعديد من المواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي للترشح لفترة ثانية.
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