أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. نجوم الرياضة والفن يوقعون على استمارة حملة "علشان تبنيها"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. نجوم الرياضة والفن يوقعون على استمارة حملة "علشان تبنيها"

10:15 م السبت 14 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    410354fddb.jpg

  • عرض 6 صورة

    d7edefd0ff.jpg

  • عرض 6 صورة

    79c3d7fec8.jpg

  • عرض 6 صورة

    c3502858a7.jpg

  • عرض 6 صورة

    0f889d3624.jpg

  • عرض 6 صورة

    ce87fc4797.jpg

إعادة الألبوم

وسط تشديدات أمنية.. محافظة الجيزة تكشف أسباب إزالة سور

الألبوم التالى

وسط تشديدات أمنية.. محافظة الجيزة تكشف أسباب إزالة سور "نادي "

القاهرة - مصراوي:

وقع عدد من الرياضيين ونجوم الفن، على استمارة حملة "علشان تبنيها"؛ لمطالبة الرئيس عبد الفتاح بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

ونشرت صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، صورًا للكابتن مجدي عبد الغني، وهاني رمزي، وباسم مرسي، أثناء توقيعهم على الاستمارة.

كما وقعت الفنانة وفاء عامر، والفنانة نسرين أمين، والفنان أكرم حسني على استمارة الحملة؛ لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية.

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 120 نائبا برلمانيا، والعديد من المواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي للترشح لفترة ثانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اجتماع بين "مع السيسي للحصاد" والحزب الاجتماعي الحر لدعم الرئيس

    أخبار

  • "دعم " يطلق حملة لمطالبة الرئيس بالترشح في الانتخابات الرئاسية

    أخبار

  • "كارثة" تهدد دول حوض النيل واستعدادات منتدى "شباب العالم" الأبرز في

    أخبار

  • وزيرة التخطيط عن معرض "سميرة أحمد": الفن قوة ناعمة يجب استغلالها

    أخبار

إعلان

1477a70ed6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة