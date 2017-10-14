القبض على رجل بتهمة تهديد موظف بمطار أمريكي

نيويورك - أ ش أ:

ألقت الشرطة بولاية نيويورك الأمريكية اليوم القبض على شخص بتهمة تهديد موظف بإحدى شركات الطيران العاملة بمطار لاجورديا بنيويورك بقنبلة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن التهديد أدى إلى تعطيل حركة الطيران في المطار الدولي لفترة قصيرة دامت نحو 90 دقيقة، غير أن الشرطة خلصت الى عدم صحة هذا التهديد.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مشادة وقعت في البداية بين الرجل والموظف الذي يعمل في شركة (سبيرت إير لاينز)، حيث هدده الرجل بأنه سوف يعود وبحوزته قنبلة للنيل منه، غير أن الشرطة لم تعثر على أية قنابل معه، فيما قررت سلطات المطار إستئناف حركة الطيران.

ولم تتطرق الشبكة الأمريكية إلى سبب حدوث المشادة أو جنسية الرجل.