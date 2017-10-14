وزير الأوقاف يفتتح 4 مساجد في الوادي الجديد غدًا

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تستقبل محافظة الوادي الجديد، غدًا الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لافتتاح أربعة مساجد، والوقوف على عدد من المشروعات الخاصة بالوزارة، والتي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، أنه من المقرر أن يجرى على هامش زيارة الوزير افتتاح أربعة مساجد، هي: مسجد الحق بالشيخ والي في الداخلة، ومسجد الشهداء بقرية الجزائر في الخارجة، ومسجد إبراهيم الدسوقي في موط، ومسجد الحصة البحرية في قرية الجديدة الداخلة.​