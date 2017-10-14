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نقيب الصحفيين يدعو الأعضاء لحضور عمومية "صندوق التكافل"

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مصراوي Masrawy

نقيب الصحفيين يدعو الأعضاء لحضور عمومية "صندوق التكافل"

10:05 م السبت 14 أكتوبر 2017

نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة

القاهرة - (أ ش أ):

دعا نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، عبد المحسن سلامة، جموع الصحفيين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التكافل غدا الأحد، بمقر نقابة الصحفيين.

وأشار "سلامة" إلى اعتزام زيادة الميزة التكافلية لـ 3 أضعاف لتصبح 45 ألفا بدلًا من 15 ألف جنيه حالياً.

جاء ذلك في تصريح له، اليوم السبت، خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الوطنية الصحافة مع قيادات المؤسسات القومية بدار الهلال، في إطار سلسلة الاجتماعات الهادفة إلى بحث تثبيت أركان الدولة المصرية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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