صاحب هتاف "تسقط قطر" يكشف كواليس صور تجمعه بـ"مرسي"

كتب - محمود رمزي:

كشف صلاح عبد الحميد، صاحب هتاف "تسقط قطر" عقب إعلان فوز المرشحة الفرنسية برئاسة منظمة اليونسكو، كواليس الصور التي تجمعه بالرئيس المعزول محمد مرسي، والتي انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عبد الحميد في تصريحات لمصراوي، السبت، إنّ رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، نظم عدة مؤتمرات لمرشحي الرئاسة في 2012؛ للحديث حول برامجهم الانتخابية، وتمت عودته لحضور هذه المؤتمرات باعتباره من المصريين المقيمين في الخارج.

وأضاف: "فريد خميس دعا الرئيس المعزول باعتباره مرشح جماعة الإخوان، كما دعا الفريق أحمد شفيق وعمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكنت التقط الصور التذكارية معهم مثل أي شخص حضر المؤتمر".

وواصل: "كنت مثل غيري من المصريين لا نعرف الإخوان وقتها، وكنت أظن أنهم بتوع ربنا وأهل خير، وسرعان ما كشف الناس زيفهم، ولم أعط مرشح الإخوان صوتي، وأهاجمهم طول الوقت في أوروبا".

وشدد "عبد الحميد" على أنه ليس عاطل كما يُتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ولكنه يعمل مستشارًا اقتصادياً لجمعية أهلية، مضيفًا: "لست نصابًا أو أراجوز أبو باحث عن الشهرة كما تروج السوشيال ميديا عني".