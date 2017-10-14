ضبط المتهمين بسرقة طالب بكلية الشرطة في العبور

بنها - (أ ش أ):

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 4 أشخاص قاموا بسرقة طالب بكلية الشرطة للسرقة بالإكراه أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بمدينة العبور.

كان العقيد محمد سلامة مأمور قسم العبور تلقى بلاغا من أحمد عبد الرؤوف طالب بكلية الشرطة أنه أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بمدينة العبور يستقلها 4 أشخاص أشهر أحدهم سلاح أبيض في وجهه، واستولوا منه على ساعة يد ومبلغ 500 جنيه وهاتف محمول، وإنزاله من السيارة، وفروا هاربين.

تم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة المواطنين بالإكراه.

وتمكن العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، من ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم مطواة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة في الواقعة.