الجيش السوري أنهى عملياته بالقضاء على داعش في مدينة الميادين

موسكو - أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أنهى عملياته بالقضاء على مسلحي تنظيم داعش في مدينة الميادين.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الجنرال إيجور كوناشنكوف قوله :"إنه تم تحرير المدينة بالكامل من براثن داعش".

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية :" أن الخطة العسكرية الأمريكية مع التحالف الدولي في سوريا فاشلة لكونها لم تجلب إلا الدمار والخراب للسوريين"، مشيرة إلي أن القصف الجوي العشوائي الأمريكي، الشامل للأحياء السكنية مع سكانها المدنيين والتدمير المتعمد لكل مصادر المياه الطبيعية في الرقة، لم يسفر عن أي شيء حتى الآن وفقط جلب موت آلاف الضحايا المدنيين من السكان "المحررين".

تجدر الإشارة إلى أن الميادين هي من المراكز السكنية الكبيرة الأخيرة التي بقيت تحت سيطرة داعش في وادي الفرات وكانت تعتبر من أقوى المواقع المحصنة للمسلحين الإرهابيين وفيها حشد داعش أكثر الاحتياطيات كفاءة بعد أن سحبها من العراق.