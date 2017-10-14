«شيكاغو مصر».. مواطنون يشتكون من غياب رجال الأمن في العاشر من رمضان

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الأهالي: تجار المخدرات واللصوص يحتلون الشوارع

ربة منزل: «عايشين في رعب ليل نهار وبننام مرعوبين»

مدربة تنمية بشرية: «اتريقوا عليا في قسم الشرطة بعد تعرضي للسرقة»

وبرلماني: «قصص فيها مبالغات»

وجه عدد من المواطنين استغاثات إلى وزير الداخلية مجدي عبدالغفار من خلال «التحرير»، اشتكوا فيها من غياب دور رجال الأمن في مدينة العاشر بمحافظة الشرقية، وذكر بعض الأهالي أن المدينة أشبه بمدينة شيكاغو الأمريكية وقت انعدام الأمن بها، إذ ينتشر في الشوارع تجار المخدرات واللصوص.

قصص غياب الأمن بدأت روايتها أسماء خالد، ربة منزل، إذ أكدت في بداية حديثها لـ"التحرير" أنها تعرضت لثلاث محاولات سرقة في الشارع.

وأضافت أسماء التي تقطن بالمجاورة السادسة، أن معدل الجريمة في المدينة زاد خلال السنوات الأخيرة، متابعة: «بقينا خايفين نمشي في الشارع، وحاول بلطجية أيضا أن يسرقوا بيتي لدرجة إننا قفلنا الشيش بالمسامير خوفنا منهم.. مش حاسين إن فيه أمن».

واستكملت: «بقينا نسمع كل شوية عن بنات بتتخطف والحرامية مش بقوا خايفين يسرقوا، محتاجين دوريات أمن تحمينا، بقينا مرعوبين وإحنا في بيوتنا».

والتقطت فاطمة سلامة طرف الحديث، مشيرة إلى تعرضها وشقيقتها «هاجر» إلى حالة تعدي بأسلحة بيضاء، من قِبل اثنين مجهولين بالمجاورة رقم 21، وحكت: «كنت ماشية أنا وأختي لقينا اتنين طلعوا علينا بالمطاوي وكانوا عاوزين يثبتونا وياخدوا اللي معانا.. ولما حاولنا نقاومهم ضربوني أنا وأختي، وفضلنا نصوت أنا وأختي إن حد ينجدنا ملقناش حد».

وواصلت: «بعد عناء ومقاومة البلطجية سابونا وروحت أنا وأختي المستشفى خيطنا الجروح، وعملنا محضر ومستنيين الشرطة تمسكهم، محتاجين قسمين شرطة كمان جنب القسمين الموجودين، ومحتاجين دوريات شرطة باستمرار علشان الجرائم زادت أوي».

تعامل الشرطة مع حالات اقتحام اللصوص منازل المواطنين في العاشر من رمضان وصفته جيهان بركات مدربة التنمية البشرية، في حديثها لـ"التحرير"، بالطريقة السلبية.

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ولفتت جيهان إلى تعرضها للسرقة إذ استطاع اللصوص أن يتسللوا إلى منزلها فجرًا، وحينما اكتشفت الواقعة ذهبت وزوجها إلى قسم الشرطة، مستكملة: «نزلنا القسم لقينا الضابط نايم والأمين زعق لنا وقال لي تعالي بكرا.. ولما روحت تاني يوم فضلوا يتريقوا عليا».

ونوهت مدربة التنمية البشرية إلى أن عدم وجود إضاءة في العديد من مناطق العاشر، مثل منطقة «ابني بيتك» والتي تُعد مرتع للصوص - حسب قولها- يسهل من انتشار الخارجين عن القانون، مطالبة بتوفير نقاط شرطة في كل مجاورة، أو دوريات أمنية على أقل تقدير.

وأبدت نبيلة كامل، ربة منزل، تخوفها على ابنتيها من الخارجين عن القانون في شوارع العاشر من رمضان.

وذكرت نبيلة التي تسكن بإحدى المجاورات القريبة من الحزام الأخضر، أنها تتعرض لمضايقات شبه يومية من تجار ومتعاطي المواد المُخدرة، الذين يحتلون المنطقة طوال ساعات الليل والنهار.

ولفتت نبيلة، إلى أنها تخاف حتى فتح شرفة منزلها بسبب هؤلاء البلطجية: «الشباب اللي قاعدين في الجناين قصادنا دايمًا بيشتموا وفي خناقات طول اليوم، وسبق وواحد صاحب محل أنتيكات مستعملة في المجاورة 47، طلع زعق لهم، لكننا تاني يوم لقيناهم ولعوا له في الحاجة بتاعته.. بقينا مش عارفين نتكلم خصوصًا بعد ما شوفنا إن اللي اتكلم حصل له اللي حصل».

فصول غياب الأمن في مدينة العاشر من رمضان تحكي جانب منه سها زغلول، ربة منزل، التي ذكرت أنها تعرضت لمحاولة اختطاف في المجاورة الثانية: «لقينا حد شالني وكان داخل بيا فيلا مهجورة، فضلت أصرخ ومحدش ساعدني، لولا إن الظروف ساعدتني وخربشته وأول ما سابني طلعت أجري».

وواصلت: «بنتي بقت تخاف من كل حاجة بسبب إني بخوفها تآمن لأي حد، عايشين في رعب ليل نهار وبننام مرعوبين».

وانتقلت قصص السرقة من الواقع الملموس إلى الافتراضي، إذ تقول مي محمود، مسئولة مبيعات، إنها تعرضت لمحاولتي سرقة في مدينة العاشر من رمضان، وأشارت إلى أن عددا من زميلاتها تعرضن أيضا لحالات تحرش ومحاولات خطف، وهو ما دفعها لإطلاق دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للاستغاثة من سوء الوضع الأمني بالمدينة.

وقالت مي: «عدد كبير من سائقي السيارات بموقف الأردنية يحاولون التحرش لفظيًا بالفتايات، فضلًا عن انتشار تجارة المُخدرات بشكل لم تكن عليه المدينة يومًا من قبل، بقينا أشبه بمدينة شيكاغو الأمريكية وقت انعدام الأمن بها».

في سياق متصل، أوضح المهندس محمد الزاهد، عضو مجلس النواب عن مدينة العاشر من رمضان، أن ما يثار من الأهالي بشأن وجود تقصير أمني أمر يحتمل العديد من المبالغات، منوهًا بأن العاشر من رمضان مدينة مثلها مثل الكثير من المدن، إلا أن ما لا يخفى على أحد هو وجود عجز في القوات الأمنية الموجودة.

وأشار الزاهد، لـ«التحرير» إلى أنه تم الحصول على الموافقات الفعلية لإقامة قسمين للشرطة إضافيين "ثالث ورابع" بالمدينة، موضحًا بأنه فور الانتهاء من القسم الثالث سيتم البدء فورًا في القسم الرابع.