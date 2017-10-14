الصحفيين: غدا التقديم لمسابقة التميز الصحفي في قضايا التعليم الفني

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أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب تلقي أعمال الراغبين في المنافسة على جوائز التميز الصحفي في تناول قضايا التعليم الفني، والتدريب المهني وذلك بدءًا من غدا الأحد حتى 15 نوفمبر.

وأضافت النقابة في بيان لها أن من ضمن شروط المسابقة، أن يكون العمل المنافس منشورًا خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 15 نوفمبر 2017، وأن يتناول العمل قضايا التعليم الفني و التدريب المهني، موضحة أنه يحق لكل متقدم للمسابقة تقديم ثلاثة أعمال لكل فرع، ويحق المنافسة في فرعين بحد أقصى.

وأوضحت أن من ضمن فروع المسابقة ،الحوار الصحفي والتحقيق الصحفي والتصوير الفوتوغرافي و صحافة الفيديو والكاريكاتير والرسوم التعبيرية والمقال والتغطية الخبرية، متابعة: الأعمال المنشورة بالإصدارات الإلكترونية يشترط فيها أن يكون الإصدار تابعًا لمؤسسة صحفية إصدراتها حاصلة على تراخيص المجلس الاعلى السابق، ويحصل الثلاثة الأوائل في كل فرع على جوائز مالية مقسمة على النحو التالي: الأول عشرة آلاف جنيه - الثانى: ثمانية آلاف جنيه - الثالث: ستة آلاف جنيه.

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وذكرت نقابة الصحفيين، أن الأعمال تقدم لدى محمد خليفة، مدير إدارة التدريب بالدور الثاني ويسلم أصل الموضوع و ثلاثة صور A4 خالية من اسم الصحفي أو المؤسسة التابع لها و صورة من كارنيه النقابة 2017 و 2 صورة شخصية ويسدد 30 جنيهًا كرسوم إدارية بخزينة النقابة.