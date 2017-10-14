أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحسيني عن «3 دقات»: هكذا تكون صناعة البهجة (فيديو)

Google+ Print
الحسيني عن «3 دقات»: هكذا تكون صناعة البهجة (فيديو) الحسيني عن «3 دقات»: هكذا تكون صناعة البهجة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم السبت، بأغنية «3 دقات»، قائلًا: «هكذا تكون صناعة البهجة، كمية بهجة غير طبيعية، تلاقيها في كلمات لطيفة ولحن وتوزيع مبهجان».

وتابع الحسيني، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «أي حد يسمع الأغنية تلقيه بيرقص ويتمايل، وقلبه بيشدو».

تعد الأغنية ضمن ألبوم «أبو» الجديد الذى يحمل اسم «شربات 2017» الذى يضم 10 أغنيات متنوعة، وهى من كلمات الكاتب والسيناريست تامر حبيب وأبو، وألحان الأخير، وتوزيع رامى سمير.

شاهد أيضا

يذكر أن الأغنية تم طرحها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300