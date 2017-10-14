الحسيني عن «3 دقات»: هكذا تكون صناعة البهجة (فيديو)

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أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم السبت، بأغنية «3 دقات»، قائلًا: «هكذا تكون صناعة البهجة، كمية بهجة غير طبيعية، تلاقيها في كلمات لطيفة ولحن وتوزيع مبهجان».

وتابع الحسيني، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «أي حد يسمع الأغنية تلقيه بيرقص ويتمايل، وقلبه بيشدو».

تعد الأغنية ضمن ألبوم «أبو» الجديد الذى يحمل اسم «شربات 2017» الذى يضم 10 أغنيات متنوعة، وهى من كلمات الكاتب والسيناريست تامر حبيب وأبو، وألحان الأخير، وتوزيع رامى سمير.

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يذكر أن الأغنية تم طرحها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.