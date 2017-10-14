مستشفيات كفر الشيخ ترفع شعار «هات قطنك معاك»

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مواطنون يسردون معاناتهم مع نقص الأدوية بالمستشفيات

مدير مستشفى فوه: توجد أزمة.. ووكيل الصحة: أنهينا 95% منها

أصبحت الأدوية والستلزمات الطبية التي توفرها المستشفيات الحكومية مثار جدل بين أهالي كفر الشيخ، جراء شكوى عدد من المرضى من أزمة نقص الأدوية.

وذكر المواطن عمر عبدالراضي لـ"التحرير" أنه ذهب إلى مستشفى فوه المركزي لإجراء عملية جراحية في يديه، ففوجئ بعدم وجود أي مستلزمات طبية.

وقال عبدالراضي: «حتى خيوط الجراحة قمت بشرائها من الخارج وصولًا إلى القطن والشاش، بعدما أخبرتني إحدى الممرضات بنفاد كمية الشاش بالمستشفى»، متسائلا: ما الفرق حاليا في الخدمات بين المستشفى الحكومى والخاص؟

أزمة مديونية

مشكلة نقص الأدوية الطبية بمستشفى فوه واجهت أيضا المواطن محمود أبوالمجد، الذي ذكر لـ"التحرير" أنه توجه إلى المستشفى لفحص ابنته بعد ارتفاع درجة حرارة جسدها.

واستكمل: «فوجئت بالطبيب يقول: لا يوجد الدواء المخصص لحالة ابنتك سنستبدله بدواء آخر مفعوله أقل».

وطالب المواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل أزمة الدواء في المستشفيات الحكومية التي هى السبيل الوحيد لعلاج الفقراء.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد الفأر، مدير مستشفى فوه المركزى، حديث المريض، مبينا أن العجز في المستلزمات الطبية سببه أن شركات الأدوية رفضت توريد المستلزمات الطبية المدرجة في المناقصة إلى المستشفى بسبب ارتفاع المديونية.

وقال الفأر في حديثه لـ"التحرير": «يتم حاليًا جدولة المديونية لتعود الشركات للتوريد مرة أخرى ولكن التوريد بكميات أقل».

وفي مستشفى دسوق العام، أبدى المواطن السيد عبدالواحد استنكاره من وجود أزمة بالأدوات الطبية بالمستشفى.

وأوضح عبدالواحد أنه متواجد في مستشفى دسوق لمرافقة والده الذي أصيب بقيء دموي، متابعا: «جئنا إلى المستشفى وصُدمنا عندما طالبنا طاقم التمريض بشراء عدد من المستلزمات الطبية من الخارج حتى يتمكنوا من التعامل مع والدي».

واستكمل: «كان من بين هذه المستلزمات"سرنجات وشاش وقطن والعديد من المستلزمات الطبية».

والتقط المريض سمير عيد، طرف الحديث، وذكر أنه أصيب بغيبوبة سكر، ونقله أبناؤه إلى مستشفى دسوق، فطلب الطبيب من ابنه شراء «الجلوكوز 5%» من الخارج لأنه غير متوفر بالمستشفى، كما قام بشراء «كانويلا وسرنجة» لعدم توفرهما.

الصحة تجيب

بدوره، صرح الدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بأن مشكلة نقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية تم حلها بنسبة تصل لـ95 %.

وأشار النحاس إلى أنه يوجد نقص في بعض أنواع المحاليل وأدوية القلب والجلطات، بالإضافة إلى بعض الأدوية المستوردة.

ولفت إلى أن المديرية تخاطب وزارة الصحة بصفة دورية بمتطلبات المستشفيات من الأدوية وخاصة فيما يتعلق العمليات الجراحية وأدوية الطوارئ، حيث تعمل الوزارة على الوفاء بهذه الطلبيات وإعطائها الأولوية القصوى.