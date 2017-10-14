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يوفينتوس يسقط أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

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يوفينتوس يسقط أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي يوفينتوس يسقط أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

التحرير

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فاز فريق لاتسيو على نظيره يوفينتوس بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب يوفنتوس آرينا، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف التقدم لفريق يوفينتوس عن طريق اللاعب دوجلاس كوستا فى الدقيقة الـ24، قبل أن يعادل اللاعب تشيرو إيموييلي النتيجة لصالح لاتسيو فى الدقيقة الـ47، ويعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة الـ54، ليلحق بفريق السيدة العجوز الخسارة الأولى هذا الموسم.

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وبتلك النتيجة رفع لاتسيو رصيده إلى النقطة الـ19 فى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد اليوفينتوس عند النقة الـ19 فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

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التحرير

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