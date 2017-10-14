آرسنال يخسر من واتفورد في الدوري الإنجليزي

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حقق فريق واتفورد فوزًا غاليًا على نظيره آرسنال بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب فيكارج رود، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ آرسنال بالتهديف عن طريق بير ميرتساكر فى الدقيقة 39، قبل أن يحرز اللاعب تروي دييني هدف التعادل لفريق واتفورد فى الدقيقة الـ72، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح اللاعب توم كليفرلي من إحراز هدف الفوز لواتفورد ويلحق بآرسنال ثالث خسارة في الموسم الحالي.

وبتلك النتيجة يرفع واتفورد رصيده إلى النقطة الـ15 فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ13 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز.