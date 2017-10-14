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روسيا تتفق مع فنزويلا على إعادة هيكلة ديونها

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مصراوي Masrawy

تتفق مع فنزويلا على إعادة هيكلة ديونها

09:29 م السبت 14 أكتوبر 2017

روسيا تتفق مع فنزويلا على إعادة هيكلة ديونها

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف

موسكو - أ ش أ:

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن وزارة المالية الروسية اتفقت مع فنزويلا على إعادة هيكلة ديونها أمام روسيا.

وقال سيلوانوف - في تصريح للصحفيين اليوم السبت - إن فنزويلا طلبت من موسكو إعادة هيكلة ديونها المستحقة لروسيا، مشيرًا إلى أن شروط إعادة الهيكلة يجرى تدقيقها حاليًا.

وأضاف: "نحن اتفقنا مع وزارة المالية الفنزويلية على هذه الشروط بشكل عام"، موضحًا أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق إعادة الهيكلة والتوقيع على شروطها قبل نهاية العام الحالي.

ولم يكشف الوزير الروسي عن شروط هذا الاتفاق مع فنزويلا، مكتفيًا بالتأكيد على أن الحديث يدور حول إعادة هيكلة الديون وليس عن شطبها.

يُذكر أن روسيا منحت فنزويلا قرضا بأربع مليارات دولار لتمويل وارداتها من المنتجات الصناعية والعسكرية الروسية، ولكن بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في فبراير 2014، طلبت فنزويلا من روسيا تأجيل تسديد القرض، ووافقت الروسية في سبتمبر 2016 على التأجيل.

هذا المحتوى من

Asha

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