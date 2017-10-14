الرئيس اليمني يؤكد على ضرورة مواصلة بناء الجيش الوطني

الرياض - أ ش أ:

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور علي ضرورة مواصلة بناء الجيش الوطني اليمني وتأهيله تأهيلاً عسكرياً حديثاً يواكب التطورات الحديثة في العلوم العسكرية من خلال العلوم والمعارف التي تعمل على صقل المواهب وتنمية القدرات العسكرية والدفاعية.

جاء ذلك خلال عدد من الاتصالات الهاتفية التي أجراها اليوم الرئيس اليمني بعدد من القادة العسكريين اليمنيين بمناسبة العيد الوطني الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر.

وأطلع الرئيس اليمني، خلال اتصاله مع القادة العسكريين اليمنيين، على تطورات الأوضاع العسكرية في مختلف المواقع والجبهات.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل الدفاع عن الأمن والإستقرار وتطبيع الحياة، وبناء جيش وطني يدافع عن مكتسبات الوطن وأهداف ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، والإجماع الوطني المتمثل في مسودة الدستور التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الإتحادية الحديثة.

وقال: إنه بقوة وتماسك الجيش اليمني سيتم القضاء على كل المشاريع الضيقة التي يحاول من خلالها الإنقلابيون إعادة الوطن الى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين".

من جهة آخرى، أكد القادة العسكريون اليمنيون وقوفهم الدائم إلى جانب القيادة السياسية ومواصلة الإنتصارات على المليشيا الإنقلابية.