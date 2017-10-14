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وسط تشديدات أمنية.. محافظة الجيزة تكشف أسباب إزالة سور "نادي الزمالك" –(صور)

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مصراوي Masrawy

وسط تشديدات أمنية.. محافظة الجيزة تكشف أسباب إزالة سور "نادي " –(صور)

09:14 م السبت 14 أكتوبر 2017

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بالصور.. وزراء وشخصيات عامة في حفل تأبين رفعت السعيد بـ

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بالصور.. وزراء وشخصيات عامة في حفل تأبين رفعت السعيد بـ"التجمع"

القاهرة - مصراوي:

قاد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، واللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة مخالفات مباني سور نادي الزمالك النهري بشارع النيل بالعجوزة.

حضر الحملة، اللواء مصطفي عصام نائب مدير أمن الجيزة، واللواء أشرف الديب مدير شرطة المرافق، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه تمت إزالة السور المخالف بارتفاع 4 متر وبطول 60 متر والذي كان يحجب رؤية المواطنين للنيل، والمحرر له محضر مخالفة بناء بدون ترخيص رقم 805 لسنة 2017 وصدر له قرار إزالة برقم 10760 لسنة 2017.

وسبق واعترض مسؤولو حي العجوزة على ارتفاع السور الخاص بنادي الزمالك، وأرسلوا انذارا لإدارة الزمالك خلال الأيام الماضية للمطالبة بهدم بعض الأجزاء المخالفة في سور النادي.

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مصراوي Masrawy

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