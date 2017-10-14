بالصور.. نجاح نقل كوبري نمرة 6 العائم من بورسعيد إلى الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نجحت هيئة قناة السويس في نقل كوبري نمرة 6 العائم من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وذلك استعدادًا لتدشينه.

وقال المهندس عادل طنطاوي، نائب مدير الترسانات بهيئة قناة السويس، إن كوبري نمرة 6 جرى تصنيعه بشركات الهيئة في شركة البورسعيدية والإنشاءات والتمساح، ثم تم تجميعه بترسانة بورسعيد، ونُقل استعدادًا للتركيب بعد انتهاء المراسي خلال الشهر الجاري.

كما يجرى بناء كوبري القنطرة بشركة الإنشاءات وترسانة بورسعيد بمعاونة الشركة البورسعيدية وترسانة بورتوفيق بمعاونة ترسانة السويس وشركة التمساح. ومن المقرر تجميعه بترسانة بورسعيد وتركيبه بالموقع مطلع شهر 12. ومن المقرر أن يحضر الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في النصف الثاني من شهر ديسمبر.

وأضاف طنطاوي أنه تم نقل كوبري نمرة 6 الغربي (كوبري الشهيد أحمد منسي) تمهيدًا لتركيبه بالموقع، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل من شركات هيئة قناة السويس وإداراتها المختلفة.

وقال المهندس أحمد البربري، مدير قسم التصميمات بترسانة بورسعيد، إن الكوبري صُمم ونُفذ بالكامل بعقول وأيدي مصرية، ويبلغ طوله ٢٥٦ مترًا، ويتكون من 3 أجزاء متصلة بمفاصل، بحيث يتم فتح الكوبري خلال عبور قوافل السفن لقناة السويس بفتحة ملاحية ٢٥٠ مترًا، ويغلق في دقائق لعبور السيارات والمشاة بين ضفتي القناة، ليقضي تمامًا على أزمة انتظار عبور القناة بالمعديات.

وأوضح البربري أن ترسانة بورسعيد ستنتهي خلال شهر واحد من إنشاء كوبري ثاني على قناة السويس الجديدة بمنطقة نمرة 6، نظرًا لازدواج مجرى القناة في هذه المنطقة.​