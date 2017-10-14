جامعة المنصورة تشارك في فعاليات اللقاء الـ 14 لشباب العواصم العربية بالأردن

المنصورة - أ ش أ:

شاركت جامعة المنصورة في فعاليات اللقاء الرابع عشر لشباب العواصم العربية الذي تنظمه وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان "الشباب العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف" والذي افتتح فعالياته رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي بقاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.

وشارك في اللقاء 70 مشاركًا من 13 دولة إلى جانب الأردن، هي كل من: مصر والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات والسودان وليبيا وموريتانيا والصومال وتونس وفلسطين ولبنان والعراق.

وشاركت إسراء العقاد الطالبة بكلية الآداب ومعاون رئيس جامعة المنصورة في فعاليات اللقاء ممثلة عن الوفد المصري وجامعة المنصورة من خلال تقديم ورقة عمل عن قضايا الإرهاب والتطرف.

وتأتي إقامة اللقاء لإتاحة الفرصة أمام الشباب العربي للالتقاء وتبادل الخبرات والإطلاع على ثقافات الدول العربية المشاركة من خلال كوكبة من الشباب العربي، ولتمكين الشباب من مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والمساهمة في صياغة خطاب ديني يحاكي عقول الشباب العربي وتحرير فكرهم وتعزيز قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر عندهم، ليدرك الشباب أهمية دورهم في تحكيم الفكر والعقل والحجة السليمة في بناء الأفكار وثقافة الحوار وتقديمها للآخر.

وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات من أهمها: التأكيد على دعم الدول العربية لشبابها في مواجهة الإرهاب والتطرف من أجل حماية مجتمعاتنا العربية والمحافظة عليها، وسن التشريعات والقوانين التي من شأنها حماية وصون الحريات واحترام التعددية والرأي الآخر، وتجديد وتطوير الخطاب الديني وإيصاله للعالم بصورة توضح حقيقة الإسلام ورسالته السمحة التي تدعو للسلام والأمن، والعمل على إصدار وثيقة شرف لوسائل الإعلام المختلفة من أجل محاربة العنف والتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى التأكيد على دور المؤسسات التعليمية لنشر الفكر الوسطي المعتدل.

وطالب المشاركون في ختام فعاليات الملتقى من الجامعة العربية تكرار وزيادة مثل هذه اللقاءات الشبابية العربية التي تسهم في التواصل وتبادل الخبرات بين الشباب العربي التي من شأنها بناء قدراتهم.​