وفاة عجوز في انهيار سقف منزلها بدمياط
وفاة عجوز في انهيار سقف منزلها بدمياط
09:12 م السبت 14 أكتوبر 2017
أرشيفية
دمياط - محمد إبراهيم:
توفيت عجوز في انهيار سقف المنزل الذي تسكن به في شارع مسجد عمرو بن العاص في مدينة دمياط، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي في انتظار قرار النيابة بالدفن بعد مباشرة التحقيقات في الواقعة.
تلقى العميد ماهر النادي، قائد شرطة نجدة دمياط، بلاغًا من أهالي شارع المسجد بمنطقة الشهابية يفيد بسقوط سقف أحد المنازل، ووجود إصابات.
انتقل الرائد أحمد الدمرداش، رئيس مباحث قسم ثان، إلى موقع الحادث، وتبينت وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 82 سنة. وحرر عن ذلك المحضر القانوني، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
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