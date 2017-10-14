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مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بأسوان

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بأسوان

09:11 م السبت 14 أكتوبر 2017

مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بأسوان

ارشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه، وأصيب ابنه وابن عمه في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "أبوسمبل - أسوان".

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء فتح الله حسني، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب السيارة رقم (50888 - ربع نقل قنا) محملة بالأسماك، على طريق "أبوسمبل - أسوان، في الكيلو 10، ومصرع قائدها أيمن أنور الضوى (33 سنة).

كما أصيب في الحادث نجله أمين البالغ من العمر (5 سنوات)، ونجل عمه حسام محمد الضوى (40 سنة) تاجر، بكدمات وسحجات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسد، ونقلا إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وتوصلت المعاينة المبدئية إلى أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي للسيارة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق. ​

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