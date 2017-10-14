انتحار مريض نفسي قفزًا من أعلى منزله بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أقدم مريض نفسي على الانتحار، اليوم السبت، قفزًا من أعلى منزله في منطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء جمال شكر، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانتحار "س. ع" مقيم في منطقة الوليدية، بالقفز من أعلى منزله.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المنتحر يعاني مرضًا نفسيًا.

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​