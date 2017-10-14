الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الشطب بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

دفعت الحماية المدنية بثماني سيارات إطفاء إلى موقع الحريق الذي اندلع بقرية الشطب في مركز دراو، في محاولة السيطرة عليه.

وكان اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في أشجار نخيل وحظائر ماشية، تقع وسط الكتلة السكنية ناحية قرية الشطب دائرة مركز دراو.

انتقل إلى مكان البلاغ رجال الحماية المدنية، وجاري السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. كما تم الدفع بسيارت إسعاف تحسبًا لوجود إصابات.​