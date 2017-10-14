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مصرع شاب دهسه قطار في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب دهسه قطار في كفر الشيخ

08:59 م السبت 14 أكتوبر 2017

مصرع شاب دهسه قطار في كفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ - (مصراوي):

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، اليوم السبت، بعد أن دهسه قطار قادم من مدينة قلين، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من معبر مزلقان كوبري المدير الممتد من منطقة كوبري عتريس، وذلك أثناء غلق المزلقان بالحواجز الحديدية.

تلقى العميد إيهاب دويدار، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إشارة من أمين شرطة عطية تُبع، رئيس نقطة شرطة محطة قطار دسوق، بمصرع المدعو "إ.ع.ا" 27 سنة، يقيم بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، دهسه القطار القادم من محطة قلين، أثناء عبوره حواجز غلق كوبري المدير، لحظة مرور القطار.

أسفرت تحريات المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، عن عبور المتوفي المذكور شريط السكة الحديد، الملاصق لكوبري المدير، الممتد من مزلقان كوبري عتريس، دائرة قسم شرطة بندر دسوق، وذلك أثناء غلق مزلقان هذا الكوبري بالحواجز الحديدية.

كما تبين من التحريات أنه لحظة مرور القطار رقم 467 القائم من محطة قطار قلين، والمتجه إلى محطة دمنهور، أثناء دخوله محطة قطار دسوق، للرسو بها، تصادف وجود المتوفي المذكور، فدهسه القطار، ما أدى إلى وفاته في الحال.

حًرر عن ذلك المحضر رقم 4514 لسنة 2017 إدارى قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة. ​

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مصراوي Masrawy

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