بالصور.. وزراء وشخصيات عامة في حفل تأبين رفعت السعيد بـ"التجمع"

كتب ــ محمود مصطفى:

تصوير - محمود بكار:

شارك سياسيون ووزراء وشخصيات عامة في حفل التأبين الذي أقامه حزب التجمع للدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب السابق، اليوم السبت، بمقر الحزب بوسط البلد.

ورحل "السعيد" عن عالمنا في 17 أغسطس الماضي.

وحضر حفل التأبين المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحامين، ورجائي عطية، والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق، والدكتور محمد أبوالغار الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، والدكتور حسام بدراوي.