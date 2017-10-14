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بالصور.. وزراء وشخصيات عامة في حفل تأبين رفعت السعيد بـ"التجمع"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزراء وشخصيات عامة في حفل تأبين رفعت السعيد بـ"التجمع"

09:07 م السبت 14 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. رحلة صاحب هتاف

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بالصور.. رحلة صاحب هتاف "تسقط قطر" مع أبو الغيط ودحلان ورشوان

كتب ــ محمود مصطفى:
تصوير - محمود بكار:

شارك سياسيون ووزراء وشخصيات عامة في حفل التأبين الذي أقامه حزب التجمع للدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب السابق، اليوم السبت، بمقر الحزب بوسط البلد.

ورحل "السعيد" عن عالمنا في 17 أغسطس الماضي.

وحضر حفل التأبين المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحامين، ورجائي عطية، والدكتور جودة عبدالخالق وزير الأسبق، والدكتور محمد أبوالغار الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، والدكتور حسام بدراوي.

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