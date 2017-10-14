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لجنة الأوسكار تدرس إلغاء عضوية "قطب هوليوود" بعد فضيحة جنسية

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مصراوي Masrawy

لجنة الأوسكار تدرس إلغاء عضوية "قطب هوليوود" بعد فضيحة جنسية

09:01 م السبت 14 أكتوبر 2017

هارفي واينشتاين قطب هوليوود

لوس أنجلوس - (د ب أ)

يواجه هارفي واينشتاين قطب هوليوود، اليوم السبت، احتمال إلغاء عضويته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في اجتماع خاص لمجلس المنظمة المانحة لجائزة أوسكار.

ودفعت سلسلة متوالية من مزاعم التحرش الجنسي ضد واينشتاين المنظمة، التي منحت أفلام عملاق صناعة السينما العديد من الجوائز، إلى دراسة هذا الإجراء.

ولم تعلن الأكاديمية، التي تتخذ من بيفرلي هيلز في كاليفورنيا مقرا لها، عن موعد بدء اجتماع مجلس محافظيها ولا ما إذا كانت ستصدر بيانا بعده.

ووصف المجلس الادعاءات الموجهة ضد واينشتاين، في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنها "بغيضة وكريهة ومتناقضة مع المعايير الرفيعة للأكاديمية والمجتمع الإبداعي التي تمثله".

وقد تعرض واينشتاين، 65 عاما، الذى غادر لوس أنجلوس أمس الجمعة بحسب تقارير إخبارية ليدخل مركز إعادة تأهيل في ولاية أريزونا، لسقوط مدو جراء العار الذي لحق به إثر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز قبل 10 أيام ذكر أنه دفع مبالغ مالية لما لا يقل عن ثماني نساء ليسوي الأمر خارج القضاء بعد ادعائهن أن واينشتاين قد اعتدى عليهن جنسيا.

وقالت النساء إنه طلب تدليكه خلال اجتماعات عمل، وظهر عاريا أمامهم وراودهن عن أنفسهن بصور أخرى غير مرغوب فيها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تقدمت العديد من الممثلات وعارضات الأزياء باتهامات إضافية ضد واينشتاين تتراوح بين التحرش الجنسي والاغتصاب.

وقالت المتحدثة باسم واينشتاين إنه يسعى للحصول على العلاج ونفت أي مزاعم حول مواقعة نساء جنسيا بدون رضاهن.

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