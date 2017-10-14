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محافظ بني سويف يقدم واجب العزاء في راعي كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يقدم واجب العزاء في راعي كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي (صور)

08:55 م السبت 14 أكتوبر 2017

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بني سويف ـ أحمد كامل:
أدى محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم السبت، واجب العزاء في القمص سمعان شحاتة راعي كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، في عزبة جرجس التابعة لقرية اقفهص مركز الفشن.

رافق المحافظ خلال أداء واجب العزاء اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني، والعقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة.

واستقبل نيافة الأنبا اسطفانوس مطران ببا وتوابعها وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرتي الفشن وببا والمحاسب عادل سيد عبد القادر رئيس المدينة وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي من فرع بيت العائلة المصرية بالمحافظة، وفود المعزين في مقر بمقر كنيسة عزبة جرجس.

وقدم المحافظ ومرافقوه تعازيهم ومواساتهم للقيادات الكنبيسة والأخوة المسيحيين وأسرة القمص في وفاة الفقيد الذي كان مثالاً للعطاء والمحبة والتسامح وقامة دينية وكنسية لها ثقلها في بني سويف، مؤكدًا على عمق روابط المحبة والتكاتف الذي يتميز بها أبناء الشعب المصري في السراء والضراء.

ولقي القمص سمعان شحاته مصرعه على يد شاب عشريني ألقي القبض عليه بمنطقة المرج في القاهرة، بسلاح أبيض (ساطور) الخميس الماضي.​

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