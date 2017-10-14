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اندلاع حريق في قرية الشطب بدراو أسوان

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مصراوي Masrawy

اندلاع حريق في قرية الشطب بدراو أسوان

08:49 م السبت 14 أكتوبر 2017

اندلاع حريق في قرية الشطب بدراو أسوان

أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

اندلع حريق كبير في قرية الشطب بمركز دراو في محافظة أسوان، فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكان اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في أشجار نخيل وحظائر ماشية تقع وسط الكتلة السكنية ناحية قرية الشطب دائرة مركز دراو.

انتقل إلى مكان البلاغ رجال الحماية المدنية، وجاري السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة, كما تم الدفع بسيارت إسعاف تحسبًا لوجود إصابات.

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