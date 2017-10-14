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السيسي يشكر "بن سلمان" بعد دعم المملكة لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

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مصراوي Masrawy

يشكر "بن سلمان" بعد دعم المملكة لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

08:48 م السبت 14 أكتوبر 2017

الرئيس السيسي و محمد بن سلمان

القاهرة – (مصراوي)

اتصل الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيًا، اليوم السبت، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موجهًا الشكر للملكة العربية على دعمها للسفيرة خطاب خلال انتخابات مدير عام منظمة اليونسكو.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن خلال الاتصال عبر السيسي "عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ولولي العهد على الدعم والمساندة للمرشحة المصرية في الانتخاب الذي جرى لمنصب المدير العام لليونسكو."

كما عبّر الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف السعودية "المشرفة لخدمة القضايا العربية، وأنها دائماً في طليعة الداعمين لمصر".

ووصلت خطاب إلى اليوم الأخير من انتخابات اليونسكو قبل أن تخسر أمام مرشحة فرنسا أودري أزولاي والمرشح القطري حمد الكواري. وفازت ازولاي بمنصب مدير عام اليونسكو أمس الجمعة.

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