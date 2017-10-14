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الاتحاد الإفريقي يرحب بالمصالحة الفلسطينية ويشيد بجهود مصر

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الإفريقي يرحب بالمصالحة الفلسطينية ويشيد بجهود

08:47 م السبت 14 أكتوبر 2017

الاتحاد الإفريقي يرحب بالمصالحة الفلسطينية ويشيد بجهود مصر

موسى فكي محمد

القاهرة - (أ ش أ)

رحب الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرم في القاهرة، معربا عن تقديره لجهود المصرية ودورها الحاسم في تيسير إتمام الاتفاق.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومقرّها أديس أبابا، موسى فكي محمد في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إنه يرحب بإبرام الاتفاق الفلسطيني-الفلسطيني في القاهرة أمس الأول الخميس، مشيدا بدور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكل الأطراف الفلسطينية المشاركة في هذا الإنجاز.

وأعرب فكي عن تقدير الاتحاد الإفريقي العميق للحكومة المصرية لدورها الحاسم في تيسير إتمام هذا الاتفاق، مشجعا القاهرة على مواصلة جهودها.

وأضاف فكي أنه يتطلع إلى التنفيذ الكامل للاتفاق وخاصة الخطوات المتفق عليها لتمكين الحكومة الفلسطينية من توّلي مسئولياتها في قطاع غزة، داعيا الأطراف الفلسطينية إلى الاستمرار في العمل بدأب نحو تعزيز وحدتهم، ومشددًا على ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

واستغل فكي الفرصة للتأكيد على تضامن الاتحاد الإفريقي مع الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه، وكذلك على الالتزام بحل الدولتين بموجب قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالقضية وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي في ذات الخصوص.

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