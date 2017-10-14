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عبدالله آل ثاني بعد تجميد قطر لأرصدته: أتمنى أن تعود الدوحة لحضن الخليج

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مصراوي Masrawy

عبدالله آل ثاني بعد تجميد قطر لأرصدته: أتمنى أن تعود الدوحة لحضن الخليج

08:27 م السبت 14 أكتوبر 2017

عبدالله آل ثاني بعد تجميد قطر لأرصدته: أتمنى أن تعود الدوحة لحضن الخليج

الشيخ عبد الله آل ثانى

القاهرة –(مصراوي)

قال الشيخ عبدالله آل ثاني، أحد أبرز معارضي النظام القطري، إن الدوحة جمدت جميع حساباته البنكية.

وعلق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم السبت، إنه يتمنى ان تطرد قطر ما أسماهم بـ"صيادي الفرص وأصدقاء المصالح"، وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها "الغيورين عليها فلن ينفعها احد سواهم".

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