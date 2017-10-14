متوفي و3 مصابين.. ضحايا المنزل المنهار بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، اليوم السبت، من استخراج جثة شخص وإنقاذ 3 أشخاص آخرين من تحت أنقاض العقار المنهار في قرية الصوالح بمركز طهطا شمالي المحافظة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطارًا من اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، بانهيار منزل دائرة مركز طهطا، ووجود متوفي ومصابين.

تبين انهيار منزل مكون من طابقين مُشيد بالطوب الأحمر والأفلاق والجريد ناحية قرية الصوالح بمركز طهطا، ملك "موريس. س".

أسفر الانهيار عن مصرع رزق موريس (36 سنة)، وإصابة: مينا (13 سنة)، وموريد (15 سنة)، و(أميرة) 27 سنة - أنجال مالك المنزل، بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

نُقلت جثة المتوفي والمصابون إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.​​