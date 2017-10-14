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تطعيم طلاب المدارس الابتدائية في سوهاج ضد الديدان المعوية

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مصراوي Masrawy

تطعيم طلاب المدارس الابتدائية في سوهاج ضد الديدان المعوية

08:16 م السبت 14 أكتوبر 2017

تطعيم طلاب المدارس الابتدائية في سوهاج ضد الديدان المعوية

المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تنطلق يوم غدٍ الإثنين فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، والتي تستهدف طلاب المدارس الابتدائية في قرى ومدن محافظة سوهاج، والبالغ عددهم قرابة ٥٨٠ ألف طالب، وتستمر إلى 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الحملة تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم.

وقالت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، إن التطعيم يجرى بإعطاء الطالب قرصًا واحدًا من عقار "مبندازول" عن طريق الفم، وهو قرص قابل للمضغ وسهل البلع، ولا يوجد له أي آثار جانبية، وهو عقار فعال ضد الإصابة بالطفيليات المعوية، خاصة ديدان الإسكارس والدودة الدبوسية.​

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