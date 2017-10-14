عبدالله آل ثاني بعد تجميد قطر لأرصدته: أتمنى أن تطرد الدوحة "أصدقاء المصالح"
عبدالله آل ثاني بعد تجميد قطر لأرصدته: أتمنى أن تطرد الدوحة "أصدقاء المصالح"
08:27 م السبت 14 أكتوبر 2017
الشيخ عبد الله آل ثانى
القاهرة –(مصراوي)
قال الشيخ عبدالله آل ثاني، أحد أبرز معارضي النظام القطري، إن الدوحة جمدت جميع حساباته البنكية.
وعلق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم السبت، إنه يتمنى ان تطرد قطر ما أسماهم بـ"صيادي الفرص وأصدقاء المصالح"، وأن تعود غلى حضنها الخليجي وأهلها "الغيورين عليها فلن ينفعها احد سواهم".
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