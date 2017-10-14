تجميد حسابات الشيخ عبد الله آل ثانى فى قطر

(مصراوي):

كشف الشيخ عبدالله آل ثاني، اليوم السبت،عن قيام النظام القطري بتجميد جميع أرصدته البنكية، حيث قال: إن "النظام القطرى شرفني بتجميد جميع حساباتى البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله".

وجاء ذلك في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر".