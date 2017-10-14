أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سفير فرنسا بالقاهرة: تحية لمشيرة خطاب بعد حملتها الراقية في اليونسكو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سفير فرنسا بالقاهرة: تحية لمشيرة خطاب بعد حملتها الراقية في اليونسكو

08:19 م السبت 14 أكتوبر 2017

سفير فرنسا بالقاهرة: تحية لمشيرة خطاب بعد حملتها الراقية في اليونسكو

السفيرة مشيرة خطاب

القاهرة - (أ ش أ)

وجهت السفارة الفرنسية بالقاهرة اليوم السبت، التحية للسفيرة مشيرة خطاب.. مشيدة بحملة خطاب خلال انتخابات مدير عام منطمة اليونسكو.

وقال السفير الفرنسى ستيفان روماتيه - فى تغريدة على موقع التواصل الاحتماعي " تويتر"- "تحية لمشيرة خطاب بعد حملة انتخابية راقية ومهنية في اليونسكو".

وأكدت السفارة ، أن وفرنسا ستعملان معاً من أجل مستقبل منظمة اليونسكو.

وكانت المرشحة الفرنسية اودري ازولاي قد فازت بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خلال الانتخابات التي اعلنت نتائجها يوم امس الجمعة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • من فاروق حسني إلى مشيرة خطاب.. لماذا نخسر انتخابات اليونسكو؟

    أخبار

  • رغم الخسارة.. الخارجية تشيد بأداء خطاب في انتخابات اليونسكو

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • صورة وخبر: أوزلاي.. ثاني امرأة تفوز بمنصب "مدير اليونسكو"

    أخبار

إعلان

e2e85ab23a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة