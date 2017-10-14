سفير فرنسا بالقاهرة: تحية لمشيرة خطاب بعد حملتها الراقية في اليونسكو

القاهرة - (أ ش أ)

وجهت السفارة الفرنسية بالقاهرة اليوم السبت، التحية للسفيرة مشيرة خطاب.. مشيدة بحملة خطاب خلال انتخابات مدير عام منطمة اليونسكو.

وقال السفير الفرنسى ستيفان روماتيه - فى تغريدة على موقع التواصل الاحتماعي " تويتر"- "تحية لمشيرة خطاب بعد حملة انتخابية راقية ومهنية في اليونسكو".

وأكدت السفارة ، أن مصر وفرنسا ستعملان معاً من أجل مستقبل منظمة اليونسكو.

وكانت المرشحة الفرنسية اودري ازولاي قد فازت بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خلال الانتخابات التي اعلنت نتائجها يوم امس الجمعة.