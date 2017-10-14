سفير فرنسا بالقاهرة: تحية لمشيرة خطاب بعد حملتها الراقية في اليونسكو
سفير فرنسا بالقاهرة: تحية لمشيرة خطاب بعد حملتها الراقية في اليونسكو
08:19 م السبت 14 أكتوبر 2017
السفيرة مشيرة خطاب
القاهرة - (أ ش أ)
وجهت السفارة الفرنسية بالقاهرة اليوم السبت، التحية للسفيرة مشيرة خطاب.. مشيدة بحملة خطاب خلال انتخابات مدير عام منطمة اليونسكو.
وقال السفير الفرنسى ستيفان روماتيه - فى تغريدة على موقع التواصل الاحتماعي " تويتر"- "تحية لمشيرة خطاب بعد حملة انتخابية راقية ومهنية في اليونسكو".
وأكدت السفارة ، أن مصر وفرنسا ستعملان معاً من أجل مستقبل منظمة اليونسكو.
وكانت المرشحة الفرنسية اودري ازولاي قد فازت بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خلال الانتخابات التي اعلنت نتائجها يوم امس الجمعة.
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