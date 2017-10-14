إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب نقص لقاح فيروس "ايه"

واشنطن - )أ ش أ(

أعلن جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم السبت، حالة الطوارئ بسبب نقص اللقاح المضاد لمرض الالتهاب الكبدي فيروس "ايه".

وذكرت شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية أن حاكم كاليفورنيا أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد أن إعلان حالة الطوارئ من شأنه أن يسمح للسلطات الصحية المحلية بزيادة الإمدادات اللازمة للتطعيم ضد فيروس هذا المرض الخطير والذي ينتشر حاليا في مقاطعات لوس انجلوس وسان دييجو وسانتا كروز.

يشار إلى أن كاليفورنيا تشهد أكبر معدلات لانتشار الالتهاب الكبدي في الولايات المتحدة بأسرها، حيث بلغ عدد الحالات المصابة بهذا المرض داخل الولاية 576 حالة أغلبها في مقاطعة سان دييجو .