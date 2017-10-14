أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب نقص لقاح فيروس "ايه"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب نقص لقاح فيروس "ايه"

08:13 م السبت 14 أكتوبر 2017

جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن - )أ ش أ(

أعلن جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم السبت، حالة الطوارئ بسبب نقص اللقاح المضاد لمرض الالتهاب الكبدي فيروس "ايه".

وذكرت "سي بي اس" الأمريكية أن حاكم كاليفورنيا أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد أن إعلان حالة الطوارئ من شأنه أن يسمح للسلطات الصحية المحلية بزيادة الإمدادات اللازمة للتطعيم ضد فيروس هذا المرض الخطير والذي ينتشر حاليا في مقاطعات لوس انجلوس وسان دييجو وسانتا كروز.

يشار إلى أن كاليفورنيا تشهد أكبر معدلات لانتشار الالتهاب الكبدي في الولايات المتحدة بأسرها، حيث بلغ عدد الحالات المصابة بهذا المرض داخل الولاية 576 حالة أغلبها في مقاطعة سان دييجو .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم: تعرض مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن لإطلاق نار

    أخبار

  • التحالف الدولي: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 85 % من مدينة الرقة

    أخبار

  • ساعات حاسمة بعد خروج مقاتلي "داعش" السوريين من الرقة

    أخبار

  • ارتفاع عدد ضحايا حرائق شمال كاليفورنيا إلى 32 قتيلا

    أخبار

إعلان

a7613c9206.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا