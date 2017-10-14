الحشد الشعبي يقتل انتحاريا من "داعش" جنوب صلاح الدين بالعراق
الحشد الشعبي يقتل انتحاريا من "داعش" جنوب صلاح الدين بالعراق
08:10 م السبت 14 أكتوبر 2017
الحشد الشعبي
بغداد – (أ ش أ(
أعلن الحشد الشعبي اليوم السبت، عن مقتل انتحاري من عناصر "داعش" الإرهابية جنوبي صلاح الدين.
وذكر الحشد الشعبي في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن قوة من اللواء الـ43 في الحشد الشعبي تمكنت من تدمير مضافة لمجاميع "داعش" الإجرامية في قاطع بلد تل ذهب جنوبي محافظة صلاح الدين.
وأضاف، أن "العملية أسفرت عن مقتل انتحاري والعثور على ثلاثة أحزمة ناسفة".
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