روسيا اليوم: تعرض مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن لإطلاق نار
روسيا اليوم: تعرض مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن لإطلاق نار
07:30 م السبت 14 أكتوبر 2017
الشرطة الامريكية
واشنطن - )أ ش أ(
ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن لإطلاق نار.
ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
يشار إلى أن الحكومة الأمريكية وافقت في عام 2015 على نقل مكتب رعاية المصالح الإيرانية إلى مبنى جديد في عاصمة ولايات المتحدة حيث يعمل أكثر من 80 دبلوماسيا إيرانيا في مكتب رعاية مصالح الحالي التابع للسفارة الباكستانية.
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