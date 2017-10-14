روسيا: خلافات عميقة بين موسكو ولندن بشأن محاربة الإرهاب في سوريا

موسكو - )أ ش أ(

كشف النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف عن وجود خلافات عميقة بين موسكو ولندن بشأن محاربة الإرهاب في سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن تيتوف قوله - للصحفيين معلقا على التحضيرات الجارية في موسكو لزيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون - إن بريطانيا ما زالت لا تدرك طبيعة الدور الروسي في محاربة الإرهاب في سوريا.

وأضاف "استنادا إلى الخلافات العميقة بين بلدينا لاسيما في سوريا التي تعكس للأسف سوء فهم جوهري لمهام عملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها روسيا في ذلك البلد".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد قالت - في بيان أمس - إن بوريس جونسون سيزور موسكو في نهاية العام بدعوة من وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، مشيرة إلى أن بريطانيا تواصل التعاون مع روسيا في بعض الملفات الدولية.