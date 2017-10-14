تركيا تأمر باعتقال 100 من ضباط الشرطة السابقين

أنقرة - (أ ش أ(

أصدرت السلطات التركية أمرا باعتقال 100 من ضباط الشرطة السابقين، وألقت القبض على 63 منهم؛ في إطار حملة واسعة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، أن المشتبه بهم من مستخدمي تطبيق "باي لوك" للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة التركية إن شبكة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن استخدمته، موضحة أن قوات الأمن تبحث عن المشتبه بهم في 19 إقليمًا في أنحاء البلاد.

وتتهم أنقرة جولن بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو من العام الماضي، وينفي جولن المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999 تورطه في محاولة الانقلاب.

جدير بالذكر أن أكثر من 50 ألف شخص احتجزوا منذ محاولة الانقلاب تمهيدًا لمحاكمتهم للاشتباه في صلتهم بجولن، فيما أُقيل 150 ألف شخص أو أُوقفوا عن العمل في الجيش والقطاعين العام والخاص.