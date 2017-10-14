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بعد 5 سنوات.. مرور الأقصر يضبط سيارة مسروقة من القاهرة

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مصراوي Masrawy

بعد 5 سنوات.. مرور الأقصر يضبط سيارة مسروقة من القاهرة

07:47 م السبت 14 أكتوبر 2017

بعد 5 سنوات.. مرور الأقصر يضبط سيارة مسروقة من القاهرة

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الأقصر - محمد محروس:

تمكن رجال مرور الأقصر، اليوم السبت، من ضبط سيارة ملاكي مسروقة من أحد المواطنين في محافظة القاهرة منذ خمس سنوات.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء مصطفى صلاح الدين، إخطارًا من اللواء إبراهيم مبارك، مدير مباحث المديرية، بضبط سيارة ملاكي مسروقة من منطقة العجوزة بالقاهرة في إدارة مرور الأقصر.

تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد محمد صلاح، مدير إدارة مرور الأقصر، أنه أثناء قيام الرائد نادر المرصفي، ضابط مرور الأقصر، بمتابعة أعمال البحث الفني للسيارات بإدارة مرور الأقصر اشتبه في سيارة ملاكي ماركة (هيونداي إلنترا) موديل ٢٠١٢ بيضاء اللون، تحمل لوحات (ص ق ج ٢١٦٨)، تم التلاعب في أرقام الشاسيه الخاص بها.

تم التنسيق مع الرائد مصطفى مهران، معاون مباحث مرور الأقصر، للوصول للأرقام الأصلية للشاسيه والموتور، وبإجراء الاستعلام الأمني عن الأرقام المعثور عليها تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها من دائرة قسم العجوزة بالقاهرة في المحضر رقم ١٨٣٨٨ جنح قسم العجوزة في بلاغ للمواطن طارق محمد عبد الله حجازي بتاريخ ١٢ أكتوبر من عام ٢٠١٢.

تحفظت إدارة المرور على السيارة في ديوان الإدارة، وألقي القبض على قائد السيارة المدعو (أ.ح.م - ٤٥ سنة)، يقيم بإدفو محافظة أسوان، وبصحبته المدعو (أ. ل. م)، يقيم بالغردقة في محافظة البحر الأحمر.

حرر المحضر رقم ٨٤٤٨ إداري قسم الأقصر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.​

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