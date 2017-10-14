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مزاد علني لبيع إنتاج المزرعة السمكية في "رطمة دمياط"

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مصراوي Masrawy

مزاد علني لبيع إنتاج المزرعة السمكية في "رطمة دمياط"

07:42 م السبت 14 أكتوبر 2017

اسماك

دمياط - محمد إبراهيم:

يشهد الديوان العام في محافظة دمياط إجراء المزايدة العلنية لإعادة طرح بيع إنتاج المزرعة السمكية بالرطمة من الأسماك المتميزة والعائلة البورية، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الاجتماعات، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر إجراء المزاد على كميات كبيرة من أسماك الجران السهيلي، والجران البلدي، والطوبار، والبوري.

ويجرى بيع الأصناف الغريبة والمستجدة بالمزاد العلني على الحوض يوميًا. وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بديوان المحافظة نظير مبلغ 100 جنيه.

وقال محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، إنه يتابع العمل في المزرعة مشيدًا بالجهود التي تبذل لتطويرها، موضحًا أنه فوض السكرتير العام المساعد بالإشراف الكامل على المزرعة، فضلاً عن تكليف مديرية الطب البيطري بالإشراف الطبي البيطري.

وتعد "الرطمة" من أكبر المزارع السمكية على مستوى الجمهورية، وتصل مساحتها إلى ما يقرب من 1800 فدان، وتشرف علي إدارتها محافظة دمياط.​

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