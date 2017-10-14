زادة يكشف حقيقة خصم نقاط من الزمالك بسبب مستحقات ريكاردو

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أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الخطاب الذى وصل للإتحاد المصري لكرة القدم اليوم ، السبت ،من الفيفا يعطي ناديه مهلة حتي نهاية الشهر لتسديد مستحقات ريكاردو، وليس صحيحًا أنه إنذار بخصم نقاط من الفريق.

وأضاف عضو مجلس الإدارة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أنه في حاله عدم تسديد المستحقات سيتم تحويل القضية إلى لجنة الانضباط فى بداية العام الجديد .

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وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة قد تلقي خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يبلغه فيه بتوقيع غرامة مالية قدرها 600 ألف دولار بسبب مستحقات اللاعب البرازيلي ريكاردو.

وحدد الاتحاد الدولي في خطابه الذي أرسله بالأمس إلى الجبلاية موعداً غايته 27 أكتوبر الجاري لسداد مستحقات اللاعب البرازيلي أو إحالة الملف بالكامل إلى لجنة الانضباط.