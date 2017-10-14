رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على خيتافي فى الدوري الإسباني

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فاز فريق ريال مدريد على نظيره خيتافي بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة فى الدقيقة 39، وعادل اللاعب خورخي مولينا النتيجة لخيتافي فى الدقيقة 57، وقبل إنتهاء الوقت الأصلي بـ5 دقائق نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز هدف الفوز للفريق الملكي وهو أول أهدافه في الليجا هذا الموسم.

بتلك النتيجة يرفع ريال مدريد رصيد إلى النقطة الـ17 فى المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بـ21 نقطة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة الـ8 فى المركز الـ14 بجدول ترتيب الليجا الإسبانية.