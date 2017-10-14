ننشر صور طفل نادي الأولمبي بعد هجوم كلب عليه

التحرير

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حصلت "التحرير" على الصور الخاصة بالطفل الذي عقره كلب داخل نادي الأولمبي، خلال الساعات الماضية.

كان طارق السيد رئيس مجلس إدارة النادى الأوليمبى قد قدم اعتذارًا رسميًا على صفحة النادى للأعضاء بسبب دخول أحد الكلاب الضالة للنادى وعقره لأحد الأطفال مما استلزم إجراء جراحة للطفل بعد أن تسببت عضة الكلب فى تهتك مجرى البول.

وأكد رئيس الأوليمبى فى تصريحات خاصة لـ«لتحرير» أنه سيحول أفراد الأمن في الفترة المسائية التى كانت متواجدة أثناء الحادثة للتحقيق و لن يتهاون مع المتسبب فى الواقعة.

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كان أعضاء النادى قد فؤجوا بوجود كلب بحديقة النادى ومهاجمته لأحد الأطفال وسط حراسة من أمن النادى الذى لم يتدخل لإبعاد الكلب عن الطفل، وهو الأمر الذي أثار فزع وغضب الأعضاء الذين تسآلوا كيف دخل هذا الكلب إلى مقر النادي وتخطى البوابات في وجود الأمن؟.