أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة عقيد شرطة وسائقه في حادث تصادم بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة عقيد شرطة وسائقه في حادث تصادم بالقليوبية

07:08 م السبت 14 أكتوبر 2017

إصابة عقيد شرطة وسائقه في حادث تصادم بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب عقيد شرطة وسائقه في تصادم سيارتهما بأخرى نقل على الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر أبو جمعه في مدينة قليوب.

وتوقفت الحركة المرورية بالطريق إلى حين إزالة آثار الحادث، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى قليوب العام، وتولت النيابه التحقيق.

وتلقى مدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي إخطارًا بالحادث، وانتقال المقدم هاني حجازي رئيس وحدة مرور قليوب إلى موقع التصادم، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة شرطة يستقلها العقيد شريف الهامي وسائقه على طريق ( - الإسكندرية) الزراعي، وأمام كفر أبو جمعه دائرة مركز قليوب، اصطدمت بسيارتهما سيارة نقل، ما أدى إلى إصابة الضابط وسائقه، وجرى نقلهما إلى مستشفى قليوب العام.

رُفعت آثار الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية بعد تعطلها نصف ساعة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. إصابة 9 في حادث أتوبيس رحلات ببورسعيد

    أخبار

  • ضبط طن ونصف لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستخدام بالقليوبية

    أخبار

  • مصرع طالبة وإصابة صديقتها صدمتهما سيارة على الطريق الزراعي بالمنوفية

    أخبار

  • ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد إلى ٥ قتلى و١١مصابًا

    أخبار

إعلان

cf2b558e7a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة