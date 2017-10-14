إصابة عقيد شرطة وسائقه في حادث تصادم بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب عقيد شرطة وسائقه في تصادم سيارتهما بأخرى نقل على الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر أبو جمعه في مدينة قليوب.

وتوقفت الحركة المرورية بالطريق إلى حين إزالة آثار الحادث، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى قليوب العام، وتولت النيابه التحقيق.

وتلقى مدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي إخطارًا بالحادث، وانتقال المقدم هاني حجازي رئيس وحدة مرور قليوب إلى موقع التصادم، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة شرطة يستقلها العقيد شريف الهامي وسائقه على طريق (مصر - الإسكندرية) الزراعي، وأمام كفر أبو جمعه دائرة مركز قليوب، اصطدمت بسيارتهما سيارة نقل، ما أدى إلى إصابة الضابط وسائقه، وجرى نقلهما إلى مستشفى قليوب العام.

رُفعت آثار الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية بعد تعطلها نصف ساعة.​