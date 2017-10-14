الأزهر: منع أي طالب لا يلتزم بـ"زي لائق" من دخول الجامعة والمعاهد
الأزهر: منع أي طالب لا يلتزم بـ"زي لائق" من دخول الجامعة والمعاهد
05:35 م السبت 14 أكتوبر 2017
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر
كتب ــ محمود مصطفى:
طالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الطلاب والمعلمين بالالتزام بالحضور في المواعيد المقررة من أول اليوم الدراسي وحتى انتهاءه.
ووجه شومان، في تصريحات اليوم السبت، بالالتزام بالمظهر اللائق بمنتسبي الأزهر الشريف، و"يمنع منعا باتا دخول المعاهد الأزهرية وكليات الجامعة من لم يلتزم بزي ومظهر لا يليق بمنتسبي الأزهر الشريف".
وشدد وكيل الأزهر على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين في إطار القانون واللوائح.
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