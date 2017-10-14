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حكومة بورتريكو توزع مياه شرب ملوثة على السكان بعد إعصار ماريا

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مصراوي Masrawy

حكومة بورتريكو توزع مياه شرب ملوثة على السكان بعد إعصار ماريا

07:16 م السبت 14 أكتوبر 2017

حكومة بورتريكو توزع مياه شرب ملوثة على السكان بعد إعصار ماريا

إعصار ماريا

واشنطن - (أ ش أ)

كشفت وثائق ومسؤولون في بورتريكو، وهو إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة، أن تضخ مياه للناجين من إعصار (ماريا) المدمر، الذين يعانون من نقص المياه، من بئر يقع في مكان تم تصنيفه ضمن المواقع الملوثة بمواد خطيرة.

وقالت (سي إن إن) الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- إن 35% على الأقل من المقيمين في بورتريكو لا يحصلون على مياه نظيفة، حسب موقع رسمي لحكومة بورتريكو يرصد تحركات أعمال الإغاثة.

وأشار التقرير إلى رصد عمال تابعين لهيئة المياه في بورتريكو يوزعون مياه على السكان من موقع (دورادو)، الذي يحمل مياه جوفية ملوثة، حيث تم تصنيفه العام الماضي في قائمة للحكومة الأمريكية تضم مواقع المياه الملوثة.

وقالت "هيئة حماية البيئة الأمريكية" - آنذاك - إن الموقع يحتوي على كيماويات ضارة مثل رابع كلوريد الإيثيلين وثلاثي كلور الإيثيلين، مشيرة إلى أن التعرض لتلك المواد يحمل مخاطر الإصابة بتلف الكبد وخطر متزايد للإصابة بمرض السرطان.

وأوضح التقرير أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان البئر الذي يتم منه توزيع المياه في هذا الموقع ملوث أم لا، لكن هيئة حماية البيئة الأمريكية قالت إنها ستجري اختبارات في الموقع هذا الأسبوع.

وذكرت الهيئة - في بيان - أنها تجمع معلومات حول جودة المياه في الآبار المتواجدة بموقع دورادو الملوث، وكذلك مواقع مياه ملوثة أخرى في بورتريكو، مضيفة أن بعض هذه المواقع يتم أحيانا استخدامه لتوفير مياه شرب، معربة عن خوفها من أن يكون الناس يشربون مياه قد تكون ملوثة.

هذا المحتوى من

Asha

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