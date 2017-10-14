التحالف الدولي: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 85 % من مدينة الرقة

واشنطن - )أ ش أ(

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الكولونيل ريان ديلون إن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 85 % من مساحة مدينة الرقة.

وأضاف ديلون - في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير 1500 مدني من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة الرقة، مشيرا إلى أن عدد المستسلمين من (داعش) يتراوح بين 300 إلى 400 عنصر.

ولفت المتحدث باسم التحالف الدولي إلى أن التحالف لا يملك أي معلومات عن جنسيات المقاتلين الأجانب ضمن تنظيم (داعش) في مدينة الرقة، مبينا أن مصير هؤلاء المقاتلين بيد قوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أن المقاتلين الأجانب ليس لديهم خيار سوى الاستسلام بدون شروط أوالقتال حتى الموت.

وأكد استمرار قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية محاربة تنظيم (داعش) حتى القضاء عليه تماما في سوريا.

وكان التحالف الدولي ضد داعش قد نفى - في وقت سابق اليوم - مشاركته في الاتفاق الذي ستخرج بمقتضاه اليوم قافلة تقل مسلحي "داعش" السوريين من الرقة، مضيفا أنه لا يقر أي ترتيب يسمح لإرهابيي "داعش" بالهرب دون محاكمة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان - في وقت سابق اليوم - أن كافة المقاتلين السوريين بصفوف تنظيم "داعش" خرجوا من مدينة الرقة خلال الخمسة أيام الماضية مع عائلاتهم إلى جهات غير محددة، مشيرا إلى أن عددهم نحو 200 عنصر.